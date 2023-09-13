Втратив життя, рятуючи поранених: у Зеленского просят дати звання Героя загиблому "Лицарю"

Хлопець був навідником-оператором на БМ Bradley

Україна щодня втрачає на фронті своїх захисників та захисниць. Серед них і Андрій Гусак з Дніпра — боєць з 47 ОМБр "Маґура". Йому назавжди 28 років — серце юнака зупинилося 7 липня 2023 року після важких поранень. Їх він отримав при евакуації постраждалих в Запорізькій області.

На сайті президента України створено петицію із проханням підтримати надання Андрію звання Героя України. У ній зазначено, що хлопець був юристом, помічником адвоката та захоплювався воркаутом. Він міг не ставати до лав ЗСУ, адже у 2014 році його визнали непридатним і зняли з обліку. Однак повномасштабне вторгнення вплинуло на Андрія. Він пішов добровольцем. Його позивний — "Лицар".

Хлопець пройшов курс базової підготовки в Латвії, навчався у Німеччині на навідника-оператора бойової машини піхоти M2 Bradley. У Графенвері (Німеччина) отримав від старшого військового радника голови Об’єднаного комітету начальника штабів (SEAC) армії США Раймона Колон-Лопеса особливу відзнаку за перевищення очікувань.

Юнака згадують як життєрадісного та усміхненого

Андрій виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку як навідник-оператор екіпажу М2 Bradley. На початку липня під час евакуації поранених з поля бою отримав надважкі поранення — травму від вибуху, травматичну ампутацію обох стоп та інше. Попри це Андрій не припиняв підбадьорювати всіх навколо та боровся за життя. Та тіло не витримало не зважаючи на всі зусилля медиків.

"За останній рік, перебуваючи на службі у 47 окремої штурмової, він перетворився із юнака в молодого, гарного, мужнього красеня, вишуканого, впевненого, справжнього чоловіка! Не просто так у нього був позивний — Лицар! Він таким і був насправді ", — пише знайома матері юнака Галина.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель батька трьох дочок з Тернопільщини. Він також пішов добровольцем на фронт.