У бою з окупантами загинув відомий український політтехнолог (фото)

Воїн пав під час виконання бойового завдання

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і в сім’ю відомого політтехнолога Євгена Шаяна.

Про це повідомили колишній нардеп Олег Ляшко та пресслужба Комітету виборців України, у якому багато років працював герой. Повідомляється, що воїн загинув під час виконання бойового завдання на фронті.

Відомо, що Шаян був відомим політтехнологом та аналітиком, у чому й досяг успіху. Але незважаючи на кар’єру на початку повномасштабного вторгнення, чоловік узяв до рук зброю і пішов захищати Україну на фронт від російських окупантів.

"Нам тебе дуже не вистачатиме, друже... Вічна і світла пам’ять", — пишуть колеги загиблого.

"Загинув талановитий Євген Шаян. Вічна пам’ять, друже!", – каже Олег Ляшко.

Нагадаємо, що Шаян був досить авторитетним експертом і давав коментарі в якості нього різнім медіа. "Телеграфу" на початку повномасштабного вторгнення герой давав ціле інтерв’ю. У ньому він, зокрема, розповів, чому потрапив на передову лише з третьої спроби, яке завдання виконує на "нулі", а також яким бачить ворога. Прочитати його ви можете, перейшовши за посиланням.

"Телеграф" висловлює щирі співчуття сім’ї героя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув український легкоатлет Юрій Мочульський.