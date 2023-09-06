Повернувся з-за кордону захищати Батьківщину: на війні загинув український легкоатлет

Спортсмен служив у 103-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ

Під час штурму позицій російськими окупантами загинув український легкоатлет Юрій Мочульський. Уродженцеві Львівщини було 28 років.

Про трагедію повідомив його брат Дмитро Дем’янюк. За його словами, раніше Мочульський вже отримував поранення на фронті, але після поновлення повернувся на передову.

"Моя перша відпустка була на твоє весілля... Я був такий радий цьому... Радів тобі. На другу відпустку відвідував тебе з пораненням у шпиталі в Рівному... Після цього ти не списався... Ти пішов до "Азову". А тепер я знову у відпустці буду вже на твоїх похоронах... Нестерпний біль", – написав Дем’янюк.

За інформацією "Обозревателя", Мочульський — професійний бігун на довгі дистанції. Він повернувся до України після того, як росія розпочала криваву війну. З перших днів вторгнення він служив у 103-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Також смерть захисника України підтвердила його дружина Тетяна.

"Я ніколи не могла подумати, що це все буде про нас... Ми стільки всього планували. У нас мало бути все життя попереду. Але тепер ні, і я не знаю як жити далі, і навіть не хочу жити без тебе. Ти знав, я завжди тобі говорила по мільйон разів "моє життя без тебе не існує" або ж "ти все моє життя". Тому що так і є, я просто хочу бути поряд з тобою коханий!" — Написала вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на війні загинув 19-річний спортсмен із Харківської області.