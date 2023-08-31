Рятував життя побратимів: 19-річний спортсмен з Харківщини поклав життя за Україну

Повноліття юнак зустрів у перший день вторгнення

Україна щодня втрачає своїх синів та доньок у боротьбі із російськими загарбниками. Серед загиблих захисників — зовсім молоді люди. Так, Всеволоду Татькову з Харкова було усього 19 років, коли його життя обірвалося під час порятунку життя побратимів на Бахмутському напрямку в липні 2023 року. Окрім того, що юнак пішов добровольцем захищати державу, він був знаним в області спортсменом та студентом НТУ "ХПІ".

У Харківському політеху Всеволод провчився тільки пів року на кафедрі деталей машин та гідропневмосистем. 24 лютого 2022 року хлопець мав святкувати своє 18-річчя та почалася російська навала. Юнак одразу став до лав тероборони Харкова, допомагав ліквідовувати наслідки влучання ракети по Харківській ОДА.

Пройшовши навчання став до лав спецпідрозділу "Kraken". Брав участь у визвольній операції на Харківщині, зокрема у штурмі та звільненні Руської Лозової, у операціях зі звільнення Куп'янська, Балаклії та інших населених пунктів.

На Донеччину прибув вже як бойовий медик команди евакуації, неодноразово рятував життя побратимам, розповідає його батько. Загину хлопець 4 липня 2023 року від вибухових травм, які отримав при евакуації поранений біля села Берхівка на Бахмутському напрямку. "Командир підрозділу та побратими мужньо несли на своїх плечах тяжко пораненого Всеволода (Шефа) майже 6 км до машини швидкої допомоги, яка попала під обстріл російських військ по дорозі на порятунок. Тяжкі обставини, часу було замало", — пише батько у петиції про присвоєння посмертного звання Герой України.

Всеволод Татьков в день вторгення мав святкувати день народження

Окрім своїх подвигів на ниві захисту України, Всеволод був відомий завдяки вправній грі у водне поло, був гравцем команди Харківщини та кандидатом у майстри спорту. Хлопець був у родині єдиним сином.

Раніше "Телеграф" розповідав історію загиблого 21-річного аеророзвідника, який брав участь у звільненні Чернігівщини. Хлопець також пішов добровольцем.