Опознали через пару месяцев: на фронте погиб известный в Украине музыкант

Молодому воину было 29 лет

В боях вблизи села Роботино на Запорожском направлении погиб украинских военный и музыкант Андрей Чепиль с позывным "Крис". Трагедия произошла 28 июня во время выполнения боевого задания по штурму вражеской позиции.

Информацию об этом сообщили на странице украинской скаутской организации "Пласт" в Facebook. Защитник принадлежал к "Пласту" с 2001 года, вместе со старшим братом Виталием и младшим Орестом.

"Музыкант. Саксофонист и вокалист. Проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при президентском полку. Участник кавер групп "Frisson Band", "Smerichka". Трембитар в фолк рок-группе "КОРАЛЛИ". Осенью 2021 г. женился на музыкантке Богдане Кинаш", — говорится в сообщении.

Андрей Чепиль с женой. Фото - Facebook

После начала полномасштабного вторжения мужчину мобилизовали. Он принимал участие в боях на Харьковщине, возле Изюма и Купянска, как пулеметчик в одном из подразделений ВСУ. Затем по собственной инициативе перевелся в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".

Фото - Facebook

"Участвовал в специализированных военных учениях в Германии, где приобретал навыки работы на боевой машине Брэдли. Был главным сержантом взвода, командиром боевой машины и исполнял обязанности командира взвода", — рассказали в "Пласте".

Чепиль погиб 28 июня на Запорожском направлении вместе с тремя своими побратимами. Второй группе не удалось унести сразу тела погибших из-за плотного огня. Это получилось сделать только через четыре недели. Тогда линия столкновения отодвинулась в сторону. Рискуя жизнью, боевые побратимы унесли с поля боя останки тел. Их передали на ДНК экспертизу в конце июля.

"После этого более двух месяцев длились процедуры по установлению результатов генетической экспертизы и экспертизы совпадения ДНК, которые окончательно определили останки тела Андрея", — объяснили в "Пласте".

Фото - Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб лейтенант Андрей Добровольский. Ему просят присвоить посмертно звание Героя Украины.