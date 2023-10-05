Полсела погибло на поминках военного: последние новости об ударе рф по кафе на Харьковщине

На Западе назвали россию злом и заявили, что его нужно непременно победить

Появились новые подробности удара россиян по селе Гроза в Харьковской области. Местные жители поминали односельчанина, который погиб, защищая Украину.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. А глава ОВА Олег Синегубов объявил 3-дневный траур в регионе. По состоянию на 20:00 разбор завалов на месте трагедии заверешен, сообщили в ГСЧС Украины.

По словам Дмитрия Чубенко, в селе последнее время проживало около 100 человек, хотя официально зарегистрированы около 300 человек. На поминках военного в кафе была половина местных жителей.

"Одним ударом убили почти половину села. Там (в кафе — ред.) был поминальный обед в память о военном и действительно, может быть кто-то из местных мог навести эту ракету, предоставить россиянам информацию. Но хочу отметить, что логика ударов россиян вообще не понятна, так как в кафе были только гражданские", – сказал он.

Спикер прокуратуры отметил, что подобный удар уже был в городе Первомайск Харьковской области, когда хоронили военнослужащего. На прощание пришли сослуживцы погибшего, и россияне пытались попасть, но ударили далеко от места.

Также Дмитрий Чубенко добавил, что удар был точный — ракета попала в центр здания, поэтому сказать о том, что оккупанты целились в другое место и просто промахнулись, нельзя. Исходя из точности удара, враг мог использовать крылатую ракету, предположительно "Искандер".

"И точность удара, и последствия, ведь от здания ничего не осталось, вокруг все разрушено, говорят о том, что это что-то очень точное и с большим количеством взрывчатки внутри. Сила удара изуродовала много тел и сейчас идет подсчет погибших по частям тел", — добавил спикер прокуратуры.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что удар по селу Гроза стал самым кровавым преступлением россиян в регионе с начала полномасштабной войны. В связи с этим он объявил 6, 7 и 8 октября днями траура.

Реакция мира

На удар по мирным жителям отреагировали и на Западе. Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что зло необходимо победить.

"С ужасом узнал новости о варварском обстреле россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", — подчеркнул британский дипломат.

Посол Германии в Украине Мартин Егер также отреагировал на смерть мирных украинцев.

"Убийство мирного населения является военным преступлением. То, что произошло сегодня в селе Гроза, является грубым и бесчеловечным. Только россия несет ответственность за эту резню мирного населения. Виновные должны быть привлечены к ответственности", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по селу в Купянском районе ударили ракетой "Искандер", говорят в МВД. Правоохранители уже ищут того, кто мог быть наводчиком удара.