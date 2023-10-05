россияне ударили туда, где проходили поминки: новые детали трагедии на Харьковщине (обновлено)

В МВД считают, что враг бил прицельно

В кафе в Харьковской области, по которому ударили россияне, проходили поминки по местному жителю. По официальным данным, оккупанты убили каждого шестого жителя села Гроза в Купянском районе.

Подробности раскрыл глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона. Он предположил, что кто-то из местных мог навести на это место врага.

"Это был магазин, рядом кафе. В магазине были местные жители, местные были и в кафе, где проходили поминки по местному односельчанину. Всего на территории находились около 60 человек. 49 погибли, среди них девочка шести лет", — рассказал министр внутренних дел.

Позже он уточнил, что количество жертв возросло до 50 человек. Семь человек были ранены в результате удара и сейчас их оперируют. На данный момент правоохранители установили личности 29 тел, остальные отправили в экспертные учреждения Харькова для идентификации.

Стало известно, что россияне ударили по селу Гроза, по предварительным данным, ракетами "Искандер". Также силовики предполагали авиабомбу. В МВД также добавили, что население села до трагедии было около 300 человек. Из этого следует, что россияне убили каждого шестого местного жителя. К слову, враг бил прицельно.

"Удар был настолько точным, а это небольшое помещение, чтобы в него так точно попасть. Поэтому есть подозрение (что навел кто-то из местных — ред.) в СБУ или полиции. Мы проверим этот вариант обязательно", — рассказал глава МВД.

Ранее Телеграф рассказывал, что 5 октября враг обстрелял Херсон. В результате атаки на город погибли два человека — мужчина и женщина. Им было примерно 50-55 лет.