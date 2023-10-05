росія хоче замінувати "зерновий коридор" — тривожну заяву Великобританії

У кремлі вигадали новий спосіб тиснути на економіку України

Росія збирається встановити морські міни на шляху проходження цивільних суден, які вивозять на експорт українське зерно. Вибухові пристрої можуть встановити на підходах до портів України.

Таким чином, у кремлі мають намір стримати експорт українського зерна. Таку заяву зробили у прес-службі Міністерства закордонних справ Великобританії.

Влада Великобританії припустила, що такі дії з боку росії дозволили б країні-агресорові тиснути на економіку України. "росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних судів, а фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна у Чорному морі ", — зазначається у повідомленні.

У британському МЗС акцентували, що ця інформація опублікувала з метою викрити тактику кремля та запобігти можливому інциденту.

У Британії також зазначили, що з липня 2023 року росія вже пошкодила 130 об’єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені. Країна-агресор знищила майже 300 тисяч тонн зерна. Такої кількості продукції було б достатньо, щоби прогодувати понад 1,3 мільйона людей протягом року.

Зерновий коридор

росія вийшла із зернової угоди 17 липня. При цьому в кремлі заявили, що частина домовленостей щодо російських вимог не була виконана. Після цього в міноборони росії фактично назвали військовими цілями всі судна, що прямують Чорним морем до портів України. Крім того, країни під чиїми прапорами слідуватимуть ці судна, у путіна охрестили "учасниками війни з боку Києва".

У серпні українська влада оголосила про створення тимчасових коридорів у Чорному морі. В уряді наголосили, що на цих маршрутах зберігається загроза з боку російських військових. Незабаром із одеського порту вийшов контейнеровоз "Йозеф Шульте". Він стояв там із лютого 2022 року. Через деякий час новим маршрутом скористалися ще чотири судна.

Раніше "Телеграф" повідомив, що відразу вісім суден пройшли за день українським зерновим коридором.