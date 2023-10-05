россия хочет заминировать "зерновой коридор" - тревожное заявление Великобритании

В кремле придумали новый способ давить на экономику Украины

Россия собирается установить морские мины на пути следования гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно. Взрывные устройства могут установить на подходах к портам Украины.

Таким образом в кремле намерены сдержать экспорт украинского зерна. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Великобритании.

Власти Великобритании предположили, что такие действия со стороны россии позволили бы стране-агрессору давить на экономику Украины. "Россия почти наверняка хочет избежать открытого затопления гражданских судов, а фальшиво обвиняет Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море", — отмечается в сообщении.

В британском МИДе акцентировали, что данная информация опубликовала с целью разоблачить тактику кремля и предотвратить возможный инцидент.

В Британии также отметили, что с июля 2023 года россия уже повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рени. Страна-агрессор уничтожила почти 300 000 тонн зерна. Такого количества продукции было бы достаточно, чтобы прокормить более 1,3 миллиона человек в течение года.

Зерновой коридор

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. При этом в кремле заявили, что часть договоренностей, касающихся российских требований, не была выполнена. После этого в минобороны россии фактически назвали военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины. Кроме того, страны под чьими флагами будут следовать эти суда, у путина окрестили "участниками войны со стороны Киева".

В августе украинские власти объявили о создании временных коридоров в Черном море. В правительстве отметили, что на данных маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных. Вскоре из одесского порта вышел контейнеровоз "Йозеф Шульте". Он стоял там с февраля 2022 года. Спустя некоторое время новым маршрутом воспользовались еще четыре судна.

Ранее "Телеграф" сообщил, что сразу восемь суден прошли за день по украинскому зерновому коридору.