У берегов Румынии взорвалось судно, подозревают мины: что с экипажем

Взрыв прогремел примерно в 40 километрах от берега Румынии

В среду утром, 20 сентября, в Черном море в районе Сулины на судне Seama под флагом Того произошел взрыв.

На борту находились 12 членов экипажа: пять сирийцев, четыре турка, один ливанец и один египтянин. Подробности инцидента сообщает портал Digi24.

"Экипаж заявил, что, по их мнению, судно наткнулось на мины, однако румынские власти заявили, что пока не подтвердили причину взрыва", – пишет издание.

На борту судна было 12 человек, в частности пятеро сирийцев, четыре турка, один ливанец и один египтянин.

Как пишет Romania Libera, после экстренного сообщения в 06:50 началась спасательная операция. Всех, кто был на борту, удалось доставить в румынский порт Сулина и оказать медицинскую помощь. По данным издания, у 11 членов экипажа была паническая атака, еще у одного — сотрясение мозга.

Судно могло наткнуться на морскую мину. Но информация пока не подтверждена. Президент Профсоюза свободных моряков Адриан Михельчиу предположил, что если бы причиной инцидента стала морская мина, то взрыв произошел бы на уровне борта судна. Корабль даже мог затонуть. На данный момент точная причина ЧП не установлена.

Напомним, что из-за случаев нахождения обломков вражеских дронов Румыния направила в район дельты Дуная на границе с Украиной 600 солдат и радары.