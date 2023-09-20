Біля берегів Румунії вибухнуло судно, підозрюють міни: що з екіпажем

Вибух пролунав приблизно за 40 кілометрів від берега Румунії

У середу вранці, 20 вересня, у Чорному морі в районі Суліна на судні Seama під прапором Того стався вибух.

На борту було 12 членів екіпажу: п’ятеро сирійців, чотири турки, один ліванець та один єгиптянин. Подробиці інциденту повідомляє портал Digi24.

"Екіпаж заявив, що, на їхню думку, судно натрапило на міни, проте румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху", — пише видання.

Як пише Romania Libera, після екстреного повідомлення о 06:50 розпочалася рятувальна операція. Всіх, хто був на борту, вдалося доставити до румунського порту Суліна та надати медичну допомогу. За даними видання, у 11 членів екіпажу була панічна атака, ще один — зі струсом мозку.

Судно могло натрапити на морську міну. Але інформацію поки що не підтверджено. Президент Профспілки вільних моряків Адріан Міхельчіу припустив, що якби причиною інциденту стала морська міна, вибух стався б на рівні борту судна. Корабель навіть міг затонути. Наразі точну причину НП не встановлено.

Нагадаємо, що через випадки знаходження уламків ворожих дронів Румунія направила в район дельти Дунаю на кордоні з Україною 600 солдатів і радари.