Морской коридор работает и без россии: три судна с зерном смогли покинуть одесские порты

Судна направляются в Турцию, Болгарию и Испанию

Утром воскресенья, 1 октября, три иностранных судна с зерном смогли покинуть украинские порты и отправиться к портам назначения даже несмотря на попытки россиян установить морскую блокаду в Черном море.

Так согласно данным сайта MarineTraffic, два судна Ying Hao 01 (флаг Либерии) и Azara (флаг Палау) вышли с порта Южный и направились в Турцию и Болгарию соответственно. Кроме того судно Eneida (флаг Либерии) покинуло порт Черноморска и направилось к Испании.

Все три судна являются сухогрузами и загружены зерном, которое поможет снизить цены на продовольствие на мировом рынке.

При этом еще пять суден могут вскоре зайти в украинские черноморские порты. Речь идет о New Legacy (Белиз), Olga (Либерия), Forza Doria (Барбадос), Ida (Либерия) и Danny Boy (Багамские острова).

Они тоже являются сухогрузами и тоже скорее всего будут загружены зерном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 17 июля россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Страна-агрессор также добавила, что вернется к "договору", как только ее "договоренность будет выполнена".

Несмотря на это, Украина сделала все возможное, чтобы обеспечить работу временного коридора без участия кремля, а редкие судна продолжают выходить и заходить в украинские порты. И перевозят они не только зерно.