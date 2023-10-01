Морський коридор працює і без росії: три судна із зерном змогли залишити одеські порти

Судна прямують до Туреччини, Болгарії та Іспанії

Вранці неділі, 1 жовтня, три іноземні судна із зерном змогли залишити українські порти та вирушити до портів призначення навіть попри спроби росіян встановити морську блокаду у Чорному морі.

Так, згідно з даними сайту MarineTraffic, два судна Ying Hao 01 (прапор Ліберії) і Azara (прапор Палау) вийшли з порту Південний і попрямували до Туреччини та Болгарії відповідно. Крім того, судно Eneida (прапор Ліберії) залишило порт Чорноморська і попрямувало до Іспанії.

Усі три судна є суховантажами та завантажені зерном, яке допоможе знизити ціни на продовольство на світовому ринку.

Ще п’ять суден можуть незабаром зайти в українські чорноморські порти. Йдеться про New Legacy (Беліз), Olga (Ліберія), Forza Doria (Барбадос), Ida (Ліберія) та Danny Boy (Багамські острови).

Вони також є суховантажами та теж швидше за все будуть завантажені зерном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 17 липня росія заявила про вихід із "зернової угоди". Країна-агресор також додала, що повернеться до "договору", як тільки її "договірність буде виконано".

Попри це Україна зробила все можливе, щоб забезпечити роботу тимчасового коридору без участі кремля, а рідкісні судна продовжують виходити та заходити в українські порти. І перевозять вони не лише зерно.