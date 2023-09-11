Росіяни ракетами намагалися знищити іноземне судно в українському порту: британський прем’єр розкрив подробиці

Обидві ракети були успішно збиті

У Великій Британії повідомили, що росія намагалася знищити іноземне вантажне судно, яке знаходилося в одному з українських чорноморських портів.

Як повідомляє Reuters, у новому звіті йдеться, що ця атака здійснювалася двома крилатими ракетами "Калібр" на судно під прапором Ліберії 24 серпня 2023 року.

"Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові атакували цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами", — повідомив прем’єр Великої Британії Ріші Сунак у зверненні до парламенту.

Тим часом у МЗС країни зазначають, що дві ракети "Калібр" намагалися влучити в судно під прапором Ліберії, проте обидві були збиті силами ППО.

"Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він у розпачі. Нападаючи на вантажні судна та українську інфраструктуру, росія завдає шкоди решті світу", — повідомив глава відомства Джеймс Клеверлі.

Як повідомлялося раніше, обстріл відновився після того, як у липні росія вийшла з "зернової угоди". З того часу Україна спробувала деблокувати порти та евакуювати звідти судна, які стояли на якорі від початку вторгнення.

З 18 серпня це вдалося зробити чотирьом вантажним суднам, серед яких і ліберійський балкер Primus, завантажений сталлю Сенегалу. Про те, що він успішно дістався до румунських територіальних вод, стало відомо 27 серпня.