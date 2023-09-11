Россияне ракетами пытались уничтожить иностранное судно в украинском порту: британский премьер раскрыл подробности

Обе ракеты были успешно сбиты

В Великобритании сообщили, что россия пыталась уничтожить иностранное грузовое судно, которое находилось в одном из украинских черноморских портов.

Как информирует Reuters, в новом отчете говорится, что эта атака совершалась двумя крылатыми ракетами "Калибр" на судно под флагом Либерии 24 августа 2023 года.

"Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные атаковали гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", — сообщил премьер Великобритании Риши Сунак в обращении к парламенту.

Тем временем в МИД страны отмечают, что две ракеты "Калибр" пытались поразить судно под флагом Либерии, однако обе были сбиты силами ПВО.

"путин пытается выиграть войну, которую он не выиграет, и эти нападения показывают, насколько он в отчаянии. Нападая на грузовые суда и украинскую инфраструктуру, россия наносит вред остальному миру", — сообщил глава ведомства Джеймс Клеверли.

Как сообщалось ранее, обстрелы возобновились после того, как в июле россия вышла из "зерновой сделки". С тех пор Украина попыталась деблокировать порты и эвакуировать оттуда судна, которые стояли на якоре с самого начала вторжения.

С 18 августа это удалось сделать четырем грузовым суднам, среди которых и либерийский балкер Primus, загруженный сталью для Сенегала. О том, что он успешно добрался до румынских территориальных вод стало известно 27 августа.