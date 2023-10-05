Країна ЄС більше не хоче надавати військову допомогу Україні

До влади прийшли проросійські партії

Президент Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання країною додаткової військової допомоги Україні. У такий спосіб вона підтримала думку партій, які перемогли на парламентських виборах.

У Міністерстві оборони Словаччини було розглянуто можливість надання нового пакету військової допомоги для України. Країна могла б отримати його поки що формується новий уряд і триває правління уряду Людовіта Одора. Однак Чапутова не погоджується з такою ідеєю. Про це пише словацька газета Denník N.

За словами Зузани Чапутової, у цьому питанні потрібно поважати результати парламентських виборів, на яких здобула перемогу Smer-SD. Ця партія своєю чергою обіцяла виборцям, що не надсилатиме Україні "жодного патрону".

Таким чином, ігнорування думки Smer-SD та низки інших партій, які пройшли до парламенту, "створило б сумний прецедент". Прессекретар президента Мартін Стрижинець сказав, що згоден із позицією Чапутової.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2023 року Зузана Чапутова була з візитом в Україну. Вона на власні очі бачила наслідки ракетних ударів росіян по мирних містах. Також вона наголосила, що світ не може заплющувати очі на атаки з боку окупантів.