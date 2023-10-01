"Більше жодного патрона" Україні: у Словаччині на виборах перемогла проросійська партія

Найближчим союзником лідера партії, що перемогла, може стати угорський прем’єр Віктор Орбан.

Партія "Курс — Словацька соціал-демократія" перемогла на виборах у Словаччині, які відбулися 30 вересня. Раніше лідер партії Роберт Фіцо двічі стає прем’єр-міністром. Він виступає за посилення боротьби із нелегальною міграцією, а також проти військової підтримки України.

"Курс — Словацька соціал-демократія", згідно з результатами голосування, набрала 23,37% голосів. Конкурент партії — "Прогресивна Словаччина", набрала 16,86%, а лівоцентристська "Голос" — 15,03%. Про це повідомляє Reuters.

Роберт Фіцо раніше робив заяву, що якщо його партія лідируватиме в уряді, "більше жоден патрон" не буде посланий Україні. Крім того, він проти вступу України до НАТО. Найближчим союзником Роберта Фіцо може стати угорський прем’єр Віктор Орбан, який неодноразово робив скандальні висловлювання у бік України.

Зазначається, що одним із головних пунктів передвиборчої кампанії партії Фіцо було занепокоєння зростанням потоку нелегальних іммігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через Словаччину.

Роберт Фіцо тепер має сформувати новий уряд, який зможе замінити тимчасову адміністрацію країни, що діє з травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Словаччина та Україна домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном.