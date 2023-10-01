"Больше ни одного патрона" Украине: в Словакии на выборах победила пророссийская партия

Ближайшим союзником лидера победившей партии может стать венгерский премьер Виктор Орбан

Партия "Курс – Словацкая социал-демократия" победила на выборах в Словакии, которые состоялись 30 сентября. Ранее лидер партии Роберт Фицо дважды становится премьер-министром. Он выступает за ужесточение борьбы с нелегальной миграцией, а также против военной поддержки Украины.

"Курс – Словацкая социал-демократия", согласно результатам голосования, набрала 23,37% голосов. Конкурент партии — "Прогрессивная Словакия", набрала 16,86%, а левоцентристская "Голос" — 15,03%. Об этом сообщает Reuters.

Роберт Фицо ранее делал заявление, что если его партия будет лидировать в правительстве, "больше ни один патрон" не будет послан Украине. Кроме того он против вступления Украины в НАТО. Ближайшим союзником Роберта Фицо может стать венгерский премьер Виктор Орбан, неоднократно делавший скандальные высказывания в сторону Украины.

Отмечается, что одним из главных пунктов предвыборной кампании партии Фицо была озабоченность ростом потока нелегальных иммигрантов, которые пытаются попасть в ЕС через Словакию.

Роберт Фицо теперь должен сформировать новое правительство, которое сможет заменить действующую с мая временную администрацию страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Словакия и Украина договорились создать систему лицензирования торговли зерном.