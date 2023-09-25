Ультиматум от соседей: Орбан выступил с новым наглым заявлением по Украине

Будапешт выдвинул очередной ультиматум Украине

Венгрия не намерена поддерживать Украину ни на одном из международных форумов до тех пор, пока в Киеве не вернут законы, которые гарантируют права закарпатским венграм.

Как информирует венгерское издание Hirado.hu, об этом рассказал премьер страны Виктор Орбан во время выступления перед парламентом на первой осенней сессии.

"Украинцы уже много лет мучают венгерские средние школы. Они хотят превратить их в украинские школы, а если это не сработает, они хотят их закрыть", — заявил Орбан.

В качестве примера подобного "угнетения" он сообщил, что в одной из школ в Мукачево детям запретили петь государственный гимн Венгрии и носить одежду в венгерских национальных цветах.

"Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров", — добавил Орбан.

Как сообщалось ранее, венгерский премьер имеет ярко выраженную антиукраинскую позицию и уже неоднократно делал заявления, которые согласуются с заявлениями российской пропаганды. Например, ранее он высказал мнение, что Украина — больше не суверенное государство.