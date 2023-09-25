Ультиматум від сусідів: Орбан виступив із новою зухвалою заявою по Україні

Будапешт висунув черговий ультиматум Україні

Угорщина не має наміру підтримувати Україну на жодному з міжнародних форумів доти, доки в Києві не повернуть закони, які гарантують права закарпатським угорцям.

Як інформує угорське видання Hirado.hu, про це розповів прем’єр країни Віктор Орбан під час виступу перед парламентом на першій осінній сесії.

"Українці вже багато років мучать угорські середні школи. Вони хочуть перетворити їх на українські школи, а якщо це не спрацює, вони хочуть їх закрити", — заявив Орбан.

Як приклад такого "пригнічення" він заявив, що в одній зі шкіл у Мукачеві дітям заборонили співати державний гімн Угорщини та носити одяг в угорських національних кольорах.

"Ми не підтримуватимемо Україну в жодному питанні в міжнародному житті, поки там не повернуть попередні закони, які гарантували права закарпатських угорців", — додав Орбан.

Як повідомлялося раніше, угорський прем’єр має яскраво виражену антиукраїнську позицію і вже неодноразово робив заяви, які узгоджуються із заявами російської пропаганди. Наприклад, раніше він висловив думку, що Україна — не суверенна держава.