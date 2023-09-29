У Кулебы высмеяли новое заявление Орбана об Украине

В Украине ответили венгерскому премьеру о территориях страны

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на очередные высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана насчет членства в ЕС. Ему ответили на вопрос о территории страны.

Так, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко опубликовал на своей странице в Facebook пост с ответом для венгерского премьера. Орбану напомнили, что Украина не меняла своих границ.

"Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", — написал Николенко.

Отметим, что ранее Виктор Орбан заявил, что прежде чем Евросоюз начнет переговоры о членстве Украины, нужно будет ответить на "сложные вопросы". В то числе он добавил, что ЕС не может принят в состав страну, не зная о количестве населения и ее размерах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в течение двух следующих лет Украина может быть готова во вступлению в Евросоюз.