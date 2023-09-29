Орбан снова задел Украину: "Нужно ответить на трудные вопросы"

Венгерский премьер заговорил о переговорах о присоединении Украины к ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно делавший скандальные заявления в сторону Украины, высказался насчет вступления страны в Евросоюз. По его мнению, прежде чем ЕС начнет переговоры о членстве, нужно будет ответить на "очень трудные вопросы".

Речь идет о том, сможет ли Украина стать частью Европейского союза, пока она находится в состоянии войны. Об этом пишет Reuters.

"Мы не можем избежать вопроса — когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины — можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны", — заявил Орбан.

В агентстве напомнили, что в декабре текущего года страны ЕС должны принять решение насчет начала переговоров о вступлении Украины. Для этого будет необходима поддержка всех 27 стран-членов. Однако Венгрия в данном случае может стать препятствием.

Виктор Орбан заявил, что не знает, насколько велика территория Украины и насколько велико ее население, так как люди до сих пор продолжают выезжать из страны на фоне войны.

"Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно. Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", — заявил премьер-министр Венгрии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Европарламента Роберта Мецола сообщила, что ЕС должен начать переговоры насчет членства Украины до Рождества в этом году. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение двух лет Украина будет готова стать полноправным членом Европейского Союза.