Орбан знову зачепив Україну: "Треба відповісти на важкі питання"

Угорський прем’єр заговорив про переговори щодо приєднання України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово робив скандальні заяви у бік України, висловився щодо вступу країни до Євросоюзу. На його думку, перш ніж ЄС розпочне переговори про членство, потрібно буде відповісти на "дуже важкі питання".

Йдеться про те, чи зможе Україна стати частиною Європейського союзу, доки вона перебуває у стані війни. Про це пише Reuters.

"Ми не можемо уникнути питання — коли восени у нас будуть переговори в Брюсселі про майбутнє України — чи можемо ми справді серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання з країною, яка перебуває у стані війни", — заявив Орбан.

В агентстві нагадали, що у грудні поточного року країни ЄС мають ухвалити рішення щодо початку переговорів про вступ України. Для цього буде потрібна підтримка всіх 27 країн-членів. Проте Угорщина у разі може стати перешкодою.

Віктор Орбан заявив, що не знає, наскільки велика територія України та наскільки велике її населення, оскільки люди й досі продовжують виїжджати з країни на фоні війни.

"Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безпрецедентно. Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів про вступ", — заявив прем’єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Європарламенту Роберта Мецола повідомила, що ЄС має розпочати переговори щодо членства України до Різдва цього року. Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що протягом двох років Україна буде готова стати повноправним членом Європейського Союзу.