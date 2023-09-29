У Кулеби висміяли нову заяву Орбана про Україну

В Україні відповіли угорському прем’єру про території країни

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на чергові висловлювання прем’єра Угорщини Віктора Орбана щодо членства у ЄС. Йому відповіли на запитання щодо території країни.

Так, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко опублікував на своїй сторінці у Facebook пост із відповіддю для угорського прем’єра. Орбану нагадали, що Україна не змінювала своїх кордонів.

"Позитивно зазначаємо, що прем’єр-міністр Угорщини переймається вступом України до Європейського Союзу. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", — написав Ніколенко.

Зазначимо, що раніше Віктор Орбан заявив, що перед тим, як Євросоюз почне переговори про членство України, потрібно буде відповісти на "складні питання". У тому числі він додав, що ЄС не може прийнятий до складу країни, не знаючи про кількість населення та її розміри.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що протягом двох наступних років Україна може бути готова до вступу до Євросоюзу.