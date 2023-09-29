Новым премьером Словакии может стать ярый фанат путина: что известно о Роберте Фицо

Его партия сейчас не лидирует на выборах, если верить соцопросам

Совсем скоро, 30 сентября, в Словакии пройдут выборы в парламент и должность премьер-министра может занять Роберт Фицо. Он представляет оппозиционную партию SMER-SD, которая откровенно симпатизирует путинскому режиму.

Как говорится в материале CNN, за ситуацией на Западе наблюдают с тревогой. Дело в том, что поддержка Украины Словакией с приходом данного политика может кардинально измениться.

Издание напомнило, что именно Словакия первой отправила Киеву системы ПВО и приняла десятки тысяч украинских беженцев. Говоря о претенденте на место премьера журналисты отметили, что он поддерживает риторику кремля о том, что в начале полномасштабной войны якобы виноваты "украинские нацисты и фашисты".

В одной из своих недавних речей Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев и заявил, что, если он станет премьер-министром, Словакия перестанет это делать. Также он выступает против членства Украины в НАТО.

"Он и его союзники утверждают, что США не следует отправлять оружие в Украину, потому что это затянет войну. Они говорят: "Будет мир, если мы прекратим поставлять оружие в Украину", потому что, если мы этого не сделаем, конфликт закончится быстрее. Так что, по сути, они не сторонники мира, они пророссийские", — сказал CNN словацкий политолог Григорий Месежников.

По словам политолога, у Фицо есть большие шансы на то, чтобы победить на выборах в местный парламент. При этом, считает Месежников, ему потребуется как минимум один партнер по коалиции и такой точно найдется. Им может стать парта "Республика", которая считает войну в Украине следствием "политики расширения НАТО" и "агрессией Киева в отношении русского меньшинства".

Какие шансы у партии Фицо на проход в парламент

Согласно свежим опросам, партия SMER-SD впервые не стала лидером опроса накануне выборов. Последние настроения словаков показали, что лидирует в гонке на выборах политическое движение "Прогрессивная Словакия", которое славится своей поддержкой Украины.

За нее свои голоса готовы отдать почти 20% респондентов, в то время как за SMER-SD готовы проголосовать 19,4%.

Что известно о Фицо

Он уже занимал пост премьер-министра Словакии более десяти лет. Сперва он пробыл в должности с 2006 по 2010 год, а затем снова с 2012 по 2018 год. Политик ушел в отставку на фоне массовых протестов после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Будучи в должности премьера, он неоднократно осуждал санкции против россии за оккупацию Крыма.

На одном из недавних предвыборных митингов он позволил сказать себе следующее: "Война началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Фицо был фигурантом громкого скандала, связанного с мэром одного из словацких городов.