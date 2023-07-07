Словакия пообещала поддержать Украину артиллерией: что могут САУ Zuzanna-2

Это не первые САУ этого типа, которые Украина получила от Словакии

Словакия намерена передать ВСУ еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzanna-2, а также начать совместное с Украиной производство САУ нового типа.

Об этом во время брифинга рассказала президент Словакии Зузана Чапутова после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Нам удалось подписать контракт на поставку 16 Zuzanna в Украину, и это произойдет уже в очень скором времени. Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия будут работать над разминированием территории Украины", — сказала она.

Президент Словакии добавила, что страны также ведут переговоры на уровне министров относительно усиления сотрудничества в сфере инфраструктуры.

Что известно о САУ Zuzanna

Как известно, САУ Zuzanna производится в Словакии с 1998 года. Ее 155-мм орудие способно вести огонь на расстояние в почти 40 километров со скорострельностью в 6 снарядов в минуту.

Вторая версия этой гаубицы впервые прошла испытания в 2009 году, в отличие от первой версии, ее башня способна вращаться на 360 градусов, а ее экипаж благодаря автоматизации процессов обслуживания был уменьшен с 4 до 3 человек. Также в новой версии длина ствола увеличилась с 45 (около 7 метров) до 52 калибров (около 8 метров).

Благодаря колесному шасси САУ может развивать до 80 километров по шоссе и до 40 по бездорожью.

Стоит отметить, что Словакия активно помогает Украине с самого начала российского вторжения, в частности это одна из очень немногих стран, которые передали нашей стране боевую авиацию.