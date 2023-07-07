Словаччина пообіцяла підтримати Україну артилерією: що можуть САУ Zuzanna-2

Це не перші САУ цього типу, які Україна отримала від Словаччини

Словаччина має намір передати ЗСУ ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzanna-2, а також розпочати спільне з Україною виробництво САУ нового типу.

Про це під час брифінгу повідомила президент Словаччини Зузана Чапутова після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Нам вдалося підписати контракт на постачання 16 Zuzanna в Україну, і це станеться вже незабаром. Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, почнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства працюватимуть над розмінуванням території України", — сказала вона.

Президент Словаччини додала, що країни також ведуть переговори на рівні міністрів щодо посилення співробітництва у сфері інфраструктури.

Що відомо про САУ Zuzanna

Як відомо, САУ Zuzanna виробляється у Словаччині з 1998 року. Її 155-мм гармата здатна вести вогонь на відстань майже 40 кілометрів зі скорострільністю в 6 снарядів на хвилину.

Друга версія цієї гаубиці вперше пройшла випробування у 2009 році, на відміну від першої версії, її башта здатна обертатися на 360 градусів, а її екіпаж завдяки автоматизації процесів обслуговування було зменшено з 4 до 3 осіб. Також у новій версії довжина ствола збільшилася з 45 (близько 7 метрів) до 52 калібрів (близько 8 метрів).

Завдяки колісному шасі САУ може розвивати до 80 кілометрів по шосе та до 40 по бездоріжжю.

Варто зазначити, що Словаччина активно допомагає Україні від початку російського вторгнення, зокрема це одна з дуже небагатьох країн, які передали нашій країні бойову авіацію.