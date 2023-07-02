Відповідатиме вимогам реального поля бою: Україна та Словаччина роблять нову САУ для ЗСУ (фото, відео)

Метою проекту є адаптація САУ Eve словацького виробництва

Україна та Словаччина, яка нещодавно передала винищувачі МіГ-29, домовилися про розробку самохідної артилерійської установки (САУ) Eva калібру 155 мм. Компанії по обидва боки вже підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє видання Denník N, посилаючись на слова голова словацького підприємства Олександра Гурського.

Так, про співпрацю вже домовилися "Краматорський завод важкого верстатобудування", який розробив першу вітчизняну САУ в 155-му калібрі "Богдана" та Словацька оборонна компанія Konstrukta Defence. Мета двох компаній – адаптувати розробку Konstrukta Defence у вигляді САУ Eva під вимоги ЗСУ.

"У Konstrukta Defence ми знайшли хорошого та надійного партнера, з яким розвиваємо проекти у сфері мінометів, боєприпасів, модернізації проекту "Богдана", а також у розробці нової 155-міліметрової гаубиці", — сказав директор Краматорського заводу важкого верстатобудування Віталій Загудаєв.

Водночас Гурський зазначив, що їхня співпраця почала розвиватися через те, що українці виявилися задоволеними словацькими гаубицями Zuzana 2, які ЗСУ замовили влітку 2022 року. Ця співпраця дала ідею побудувати зовсім нову гаубицю, в яку кожна зі сторін вклала б максимум своїх можливостей та технічних рішень.

"Наша мета полягає в тому, щоб побудувати функціональний прототип нової гаубиці протягом одного року", — розповів директор Konstrukta Defence Олександр Гурський.

Що відомо про САУ

Самохідна артилерійська гаубиця має автомат зарядки на 12 пострілів, ще стільки ж боєприпасів розміщено у боєукладанні. Швидкострільність Eva, екіпаж якої складає всього три людини — п’ять пострілів за хвилину та 12 пострілів за три хвилини.

САУ має сучасну цифрову систему управління вогнем, інерційну систему навігації (а не тільки супутникову), а також РЛС для вимірювання швидкості снаряда для збільшення точності вогню. Крім того, САУ отримала сучасну систему ведення вогню прямим наведенням з тепловізором та лазерним далекоміром.

Характеристики САУ EVA

САУ EVA встановлена на спеціальному шасі 8х8 (Tatra T815-7). Являє собою самохідну автономну артилерійську систему з автоматичним завантаженням боєприпасів, що забезпечує ефективний вогонь як прямим, так і непрямим наведенням. Спроектована САУ EVA на базі САУ Zuzana 2 (155 мм, 52 калібру). Також САУ отримала сучасну систему ведення вогню прямим наведенням з тепловізором та лазерним далекоміром.

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