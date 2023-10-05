Страна ЕС больше не хочет давать военную помощь Украине

К власти пришли пророссийские партии

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против оказания ее страной дополнительной военной помощи Украине. Таким образом она поддержала мнение партий, победивших на парламентских выборах.

В Министерстве обороны Словакии рассмотрели возможность предоставления нового пакета военной помощи для Украины. Страна могла бы получить его пока формируется новое правительство и продолжается правление правительства Людовита Одора. Однако Чапутова не согласна с такой идеей. Об этом пишет словацкая газета Denník N.

По словам Зузаны Чапутовой, в данном вопросе нужно уважать результаты парламентских выборов, на которых одержала победу Smer-SD. Эта партия в свою очередь обещала избирателям, что не будет отправлять Украине "ни одного патрона".

Таким образом, игнорирование мнения Smer-SD и ряда других партий, которые прошли в парламент, "создало бы печальный прецедент". Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец сказал, что согласен с позицией Чапутовой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2023 года Зузана Чапутова была с визитом в Украине. Она своими глазами видела последствия ракетных ударов россиян по мирным городам. Также она подчеркнула, что мир не может закрывать глаза на атаки со стороны оккупантов.