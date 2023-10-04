Вивозять свої сім’ї та школи: окупанти панічно готуються до наступу ЗСУ у важливому місті

Звільнення цього міста відкриє шлях до Азовського моря

Українські воїни продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку та мають успіх. Окупанти занервували, особливо це помітно по ситуації в окупованому Токмаку.

Про ситуацію в місті розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його даними, ще кілька тижнів тому росіяни почали вивозити органи окупаційної "влади".

Крім того, кілька днів тому російські офіцери почали інтенсивно евакуювати із Токмака та Молочанська свої родини.

"Панікують з кінця літа, але останніми днями чогось особливо бояться напередодні 4-5 жовтня", — написав Федоров.

Окупанти взялися також за заклади "освіти". Росіяни вивозять з Токмака школи, училище, технікум. Також, за даними мера Мелітополя, напередодні увечері у місті оголосили, що 4 жовтня не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок.

"До чого б не готувалися, але ворогові точно погано", — резюмував Іван Федоров.

Нагадаємо, Токмак є важливою стратегічною ціллю: якщо ЗСУ візьмуть місто, то росіянам не вдасться утримати Бердянськ та Мелітополь. ЗСУ вийдуть на Азовське море, а це означає, що угруповання окупантів буде розрізано навпіл — окремо донецьке угруповання, окремо кримське. Щодо Криму, то він фактично з півострова перетвориться на острів, пояснив учений та ветеран АТО Євген Дикий.

Як писав "Телеграф", раніше мер Мелітополя повідомляв, що на північ від Токмака з’явився новий укріпрайон росіян по обидва боки автодороги, що веде до нещодавно звільненого ЗСУ села Роботине. Це стало реакцією окупантів на постійний тиск Збройних Сил України.