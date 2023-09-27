Готуються до прориву ЗСУ? Окупанти побудували новий укріпрайон

Росіяни продовжують будувати нові укріплення

Армія рф створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Це стало реакцією окупантів на постійний тиск Збройних сил України.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, на північ від Токмака з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого ЗСУ с. Роботине.

Федоров підкреслив, що на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій почали заганяти бетоновози, а на захопленій території окупанти влаштували понад 20 тренувальних полігонів, загальна площа яких складає близько 50 000 гектарів. Також, за його інформацією, на Мелітопольщині полігони окупантів розташовуються на околицях Дунаївки, Атманю, Кирилівки та на території Приазовського Нацпарку.

Федоров також підкреслив, що ворог продовжує "підселювати" російських військових до мирного населення, аби використовувати людей як живий щит.

Нагадаємо, раніше "Телеграм" повідомляв, що президент росії володимир путін міг дати міністру оборони рф сергію шойгу термін до початку жовтня, щоб зупинити український контрнаступ і поліпшити ситуацію на передовій. Також диктатор вимагає повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.