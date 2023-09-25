До "дня X" залишилося недовго: путін поставив шойгу дедлайн для зупинки контрнаступу ЗСУ

Диктатор намагається врятувати ситуацію

Президент росії володимир путін міг дати міністру оборони рф сергію шойгу термін до початку жовтня, щоб зупинити український контрнаступ і поліпшити ситуацію на передовій. Також диктатор вимагає повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони посилаються на дані інсайдерського джерела у кремлі.

"Російське військове командування, можливо, віддає наказ про безперервні контратаки в надії змусити український контрнаступ досягти кульмінації, навіть високою ціною для російського військового потенціалу", — зазначили аналітики.

При цьому путін, ймовірно, наказав російському військовому командуванню всіма силами утримувати всі початкові оборонні позиції росії. Це має створити ілюзію, що українські контрнаступи не принесли жодного тактичного чи оперативного ефекту, "попри значну підтримку Заходу".

"Така інформаційна ініціатива може бути успішною лише у довгостроковій перспективі, якщо російські війська справді зможуть перешкодити українським силам прорватися та звільнити значні території", — зазначають аналітики.

Як повідомляв "Телеграф", голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що наші військові вже контролюють ключову трасу Горлівка – Бахмут. Звільнення Кліщіївки допоможе вигнати окупантів і з самого Бахмута.