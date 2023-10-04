У росіян погіршилося становище на важливій ділянці фронту: свіжі карти боїв

Йде 588-й день повномасштабної війни

Українські воїни не лише стримують атаки російських окупантів, а й ведуть наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. Становище ворога на півдні погіршується.

Про ситуацію на українських фронтах повідомляє Генштаб ЗСУ. Минулої доби сталося 43 бойові зіткнення.

На Лиманському напрямі українські воїни відбили понад 10 атак противника. Бої відбувалися у районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

Ситуація на Лиманському напрямку на карті deepstate

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене становище у районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Окупанти здійснили понад 10 невдалих атак у районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх у районах на захід від Роботиного Запорізької області. Також наші воїни ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки, завдають окупаційним військам втрати у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Ситуація в районі Роботино на карті deepstate

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни контратакували на рубежі Роботине – Вербове, проте не лише не мали успіху, а й зазнали втрат у силі та техніці. Крім того, ворог контратакував біля Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), але лише погіршив своє становище.

"ISW також оцінила, що участь 70-го гвардійського мотострілецького полку в цих контратаках свідчить, що бойові можливості активних частин 7-ї дивізії ВДВ значно погіршені й ці елементи ВДВ більше не можуть проводити всі контратаки вздовж усього українського прориву на Оріхівський напрямок", — зазначають експерти.

Як повідомляв "Телеграф", на думку ветерана російсько-української війни, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, російським окупантам потрібна велика пауза у війні, щоб відновити сили, накопичити техніку та зброю. Йдеться не про один або два місяці, а про термін приблизно один рік, проте Україна не повинна дати цей час ворогові.