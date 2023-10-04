"Невже і сюди дрон долетів?": у Красноярську спалахнула потужна пожежа на великому заводі (відео)

Вогонь охопив 50 квадратних метрів

Окрім того, що минулої ночі безпілотники не давали спати мешканцям Білгородської та Брянської областей, неспокійно було й у Красноярську. Там спалахнула потужна пожежа біля Красноярського алюмінієвого заводу (КрАЗа).

За словами місцевих жителів, перед пожежею був чутний вибух. Про це пише Telegram-канал "ПП Красноярськ".

За даними МНС росії на території заводу спалахнув трансформатор. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Чому міг спалахнути трансформатор не уточнюється.

У мережі публікують відео пожежі. У небо здіймається потужний стовп густого чорного диму, палахкотить полум’я.

Варто зазначити, що найкоротша відстань (повітрям) від України до Красноярська становить трохи більше ніж 4 тисячі кілометрів. Проте місцеві жителі припускають, що причиною пожежі міг стати безпілотник.

"Невже і до нас безпілотник долетів", — пише один із них в обговоренні під відео пожежі.

Довідково: Красноярський алюмінієвий завод вважається другим найбільшим алюмінієвим заводом у світі. КрАЗ виробляє 27% всього виробленого в росії алюмінію та 1,6% світового виробництва.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 20 вересня на паливному резервуарі в Сочі спалахнула пожежа. Його причиною став удар дрону.