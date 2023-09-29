На найбільшому ринку Дніпра сталася масштабна пожежа (відео)

На місці працюють рятувальники

У п'ятницю, 29 вересня, у Дніпрі на території найбільшого ринку міста "Озерка" сталася пожежа. Наразі її ліквідація триває.

Як повідомляє "Дніпро Оперативний", близько 09:55 із вікон однієї з будівель на території ринку почав валити густий дим. На місце прибуло 6 спецмашин ДСНС.

За словами свідків, горить складське приміщення. Попередньо, сталося загоряння паперових виробів.

Пожежа на ринку "Озерка"

Крім того, як повідомляє місцеве видання "Відкритий", наразі на вулиці Степана Бандери працюють декілька екіпажів надзвичайників. За словами очевидців, з однієї з будівель на ринку йде дим, спостерігається займання. Співробітники ДСНС займаються локалізацією пожежі. Мешканців просять не перешкоджати роботі фахівців.

Як відомо, ринок "Озерка" розташований в безпосередній близькості від вокзалу в західній частині центрального району Дніпра і є найбільшим у місті.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі собака, яку власники випустили гуляти на двір саму та без намордника, напала на дівчину.