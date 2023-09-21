У Дніпрі хлопець намагався застрелити водія маршрутки прямо на ходу (відео моменту)

Злочинця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

У Дніпрі під час руху маршрутного таксі пасажир здійснив постріл з предмета, схожого на пневматичну рушницю, в бік 46-річного водія громадського транспорту. Потерпілий отримав травму обличчя.

Відразу після пострілу зловмисник вийшов з "маршрутки" та пішов у невідомому напрямку, повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Повідомлення про злочин надійшло до поліції 21 вересня близько 12.35 год.

Відео моменту пострілу в маршрутному таксі

Правоохоронці негайно розшукали та затримали стрілка — правопорушником виявився 18-річний місцевий житель Дніпра. Злочинця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділення № 2 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Триває досудове розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі продовжують розслідувати інцидент, під час якого поліцейський застрелив цивільного чоловіка Джумбарі Сілагаву.