В Днепре парень пытался застрелить водителя маршрутки прямо на ходу (видео момента)
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Преступник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины
В Днепре во время движения маршрутного такси пассажир произвел выстрел по предмету, похожему на пневматическое ружье, в сторону 46-летнего водителя общественного транспорта. Потерпевший получил травму лица.
Сразу после выстрела злоумышленник вышел из "маршрутки" и ушел в неизвестном направлении, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Сообщение о преступлении поступило в полицию 21 сентября около 12.35.
Правоохранители немедленно разыскали и задержали стрелку — правонарушителем оказался 18-летний местный житель Днепра. Преступник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следственные отделения №2 Днепровского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Ранее Телеграф писал, что в Днепре продолжают расследовать инцидент, во время которого полицейский застрелил гражданского мужа Джумбари Силагаву.