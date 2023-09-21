В Днепре парень пытался застрелить водителя маршрутки прямо на ходу (видео момента)

Преступник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины

В Днепре во время движения маршрутного такси пассажир произвел выстрел по предмету, похожему на пневматическое ружье, в сторону 46-летнего водителя общественного транспорта. Потерпевший получил травму лица.

Сразу после выстрела злоумышленник вышел из "маршрутки" и ушел в неизвестном направлении, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Сообщение о преступлении поступило в полицию 21 сентября около 12.35.

Видео момента выстрела в маршрутном такси

Правоохранители немедленно разыскали и задержали стрелку — правонарушителем оказался 18-летний местный житель Днепра. Преступник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственные отделения №2 Днепровского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Ранее Телеграф писал, что в Днепре продолжают расследовать инцидент, во время которого полицейский застрелил гражданского мужа Джумбари Силагаву.