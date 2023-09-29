На крупнейшем рынке Днепра произошел масштабный пожар (видео)

На месте работают спасатели

В пятницу, 29 сентября, в Днепре на территории крупнейшего рынка города "Озерка" произошел пожар. В настоящее время его ликвидация продолжается.

Как сообщает "Днепр Оперативный", около 09:55 из окон одного из зданий на территории рынка начал валить густой дым. На место прибыло 6 спецмашин ГСЧС.

По словам свидетелей, горит складское помещение. Предварительно произошло возгорание бумажных изделий.

Пожар на рынке "Озерка"

Кроме того, как сообщает местное издание "Відкритий", сейчас на улице Степана Бандеры работают несколько экипажей пожарных. По словам очевидцев, из одного из зданий на рынке идет дым, наблюдается возгорание. Сотрудники ГСЧС занимаются локализацией пожара. Жителей просят не препятствовать работе специалистов.

Как известно, рынок "Озерка" расположен в непосредственной близости от вокзала в западной части центрального района Днепра и является самым большим в городе.

Напомним, недавно в Днепре собака, которую владельцы выпустили гулять во двор саму и без намордника, напала на девушку.