Погибли жених с невестой и еще больше 100 человек: драматичные видео пожара на свадьбе в Ираке

Здание было построено из легковоспламеняющихся материалов

На свадьбе в Ираке вспыхнул пожар, он охватил весь зал для празднований, полный гостей. Погибли более 100 человек, в том числе и жених с невестой, еще 150 пострадали.

Об этом сообщают Al Arabiya и Reuters. Трагедия произошла в районе Хамдания в провинции Ниневия. По словам заместителя губернатора провинции Хасан аль-Аллака, уже подтверждена гибель 113 человек и ранение 150 человек.

Молодожены

Позднее СМИ сообщили, что молодожены также погибли. Причиной возгорания стал запуск фейерверка в закрытом помещении. Здание было построено из легковоспламеняющихся материалов поэтому молниеносно вспыхнуло и так быстро обрушилось, не дав шанса спастись десяткам людей. Очевидцы, которым чудом удалось выбраться из огненной ловушки, рассказали, что огонь буквально "пульсировал".

Огонь распространился мгновенно

На место прибыли пожарные, которые оперативно начали тушить пожар. Вскоре туда приехало множество машин скорой помощи с медицинскими бригадами.

По данным Организации Красного полумесяца Ирака, в течение ночи количество пострадавших в пожаре возросло до 450 человек. При этом там не уточняется, сколько из этого количества погибли, а сколько попали в больницы.

Как сообщал "Телеграф", в комплексе отдыха на Ивано-Франковщине, где оздоровлялись дети из Киева, произошел пожар. На тот момент там находилось 148 детей из столицы.