Загинули наречений з нареченою та ще понад 100 людей: драматичні відео пожежі на весіллі в Іраку

Будівля була побудована з легкозаймистих матеріалів

На весіллі в Іраку спалахнула пожежа, вона охопила увесь зал для святкувань, сповнений гостей. Загинули понад 100 людей, у тому числі й наречений із нареченою, ще 150 постраждали.

Про це повідомляють Al Arabiya та Reuters. Трагедія сталася в районі Хамданія у провінції Ніневія. За словами заступника губернатора провінції Хасан аль-Аллака, вже підтверджено загибель 113 осіб та поранення 150 осіб.

Молодята

Пізніше ЗМІ повідомили, що молодята також загинули. Причиною займання став запуск феєрверка у закритому приміщенні. Будівля була побудована з легкозаймистих матеріалів, тому блискавично спалахнула і так швидко обвалилася, не давши шансу врятуватися десяткам людей. Очевидці, яким дивом вдалося вибратися з вогняної пастки, розповіли, що вогонь буквально "пульсував".

Вогонь поширився миттєво

На місце прибули пожежники, які оперативно почали гасити пожежу. Незабаром туди приїхало багато машин швидкої допомоги з медичними бригадами.

За даними Організації Червоного півмісяця Іраку, протягом ночі кількість постраждалих у пожежі зросла до 450 осіб. При цьому там не уточнюється, скільки із цієї кількості загинули, а скільки потрапили до лікарень.

Як повідомляв "Телеграф", у комплексі відпочинку на Івано-Франківщині, де оздоровлювалися діти з Києва, сталася пожежа. На той момент там було 148 дітей зі столиці.