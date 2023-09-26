У таборі, де відпочивали діти з Києва, сталася масштабна пожежа: що з ними зараз (фото та відео)

Причина пожежі наразі невідома

У комплексі відпочинку на Івано-Франківщині, де оздоровлювалися діти з Києва, сталася пожежа. На той момент там було 148 дітей зі столиці.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Інформація про пожежу у будівлі комплексу надійшла до рятувальників увечері 25 вересня, всіх дітей та персонал евакуювали, пожежу загасили.

"Дітей нині розміщено у найближчому дитячому таборі, був організований сніданок, надані речі першої необхідності. Дітей забезпечили предметами першої необхідності, у тому числі і теплими речами. Вже організовано поїздку дітей додому. Уже сьогодні ввечері, потягом вони відправляться до Києва, і вже завтра зранку 27 вересня, усі діти повернуться додому", — йдеться у повідомленні.

З маленькими киянами все гаразд

Попко уточнив, що для дітей, яких батьки не зможуть особисто забрати з вокзалу, буде забезпечено розвезення від вокзалу до районів їхнього проживання. Він наголосив, що всі діти перебувають у безпеці та у стабільному психоемоційному стані. Деталі про причини пожежі начальник КМВА пообіцяв повідомити після того, як їх буде встановлено поліцією.

Дітей відправляють додому

Раніше "Телеграф" розповідав, що 22 вересня у Києві спалахнула масштабна пожежа. На вулиці Райдужній зайнявся сервісний центр.

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