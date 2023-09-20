На Прикарпатті чоловік убив товариша через УПЦ Московського патріархату: подробиці

Фатальна бійка сталася після розпиття алкоголю

На Івано-Франківщині чоловік убив свого товариша, який активно захищав дії УПЦ Московського патріархату.

Як йдеться у записі в Єдиному держреєстрі судових рішень, інцидент трапився у березні 2022 року, коли обвинувачений пенсіонер прийшов у гості до 67-річного знайомого.

Під час розпивання алкогольних напоїв господар почав розмову про церкву та почав виправдовувати дії УПЦ МП в Україні, через що виник словесний конфлікт. У результаті він переріс у бійку, в ході якої обвинувачений завдав близько 10 ударів підручними предметами в голову своєї жертви, що призвело до його загибелі.

Сам чоловік провину заперечує і стверджує, що це господар будинку напав на нього, повалив на землю і почав бити по голові.

"Обвинувачений зазначив, що в ході конфлікту не завдав ударів загиблому і не вбивав його, а також повідомив, що взагалі не пам’ятає деталей конфлікту, оскільки перебував у стресовому стані", — йдеться у матеріалі суду.

Зрештою фігуранта справи все ж таки визнали винним і відправили за ґрати на дев’ять років.

Як повідомлялося раніше, 42-річна мешканка Рівненської області втопила у річці своїх малолітніх синів. Сама виконавиця страшного злочину у всьому зізналася.