На Прикарпатье мужчина убил товарища из-за УПЦ Московского патриархата: подробности

Фатальная драка произошла после распитя алкоголя

В Ивано-Франковской области мужчина убил своего товарища, который активно защищал действия УПЦ Московского патриархата.

Как говорится в записи в Едином госреестре судебных решений, инцидент случился в марте 2022 года когда обвиняемый пенсионер пришел в гости к 67-летнему знакомому.

В ходе распития алкогольных напитков хозяин начал разговор о церкви и начал оправдывать действия УПЦ МП в Украине из-за чего возник словесный конфликт. В итоге он перерос в драку, в ходе которой обвиняемый нанес около 10 ударов подручными предметами в область головы своей жертве, что привело к его гибели.

Сам же мужчина вину отрицает и утверждает, что это хозяин дома напал на него, повалил на землю и начал бить по голове.

"Обвиняемый отметил, что в ходе конфликта не наносил удары погибшему и не убивал его, а также сообщил, что вообще не помнит деталей конфликта, поскольку находился в стрессовом состоянии", — говорится в материале суда.

В конечном итоге фигуранта дела все же признали виновным и отправили за решетку на девять лет.

Как сообщалось ранее, 42-летняя жительница Ровенской области утопила в реке своих малолетних сыновей. Сама исполнительница страшного преступления во всем созналась.