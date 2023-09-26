В лагере, где отдыхали дети из Киева, произошел масштабный пожар: что с ними сейчас (фото и видео)

Причина пожара пока неизвестна

В комплексе отдыха на Ивано-Франковщине, где оздоровлялись дети из Киева, произошел пожар. На тот момент там находилось 148 детей из столицы.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Информация о пожаре в здании комплекса поступила к спасателям вечером 25 сентября, всех детей и персонал эвакуировали, пожар потушили.

"Дети сейчас находятся в ближайшем детском лагере, был организован завтрак, предоставлены вещи первой необходимости. Детей снабдили предметами первой необходимости, в том числе и теплыми вещами. Уже организована поездка детей домой. Уже сегодня вечером, на поезде они отправятся в Киев, и уже завтра утром 27 сентября все дети вернутся домой", — сказано в сообщении.

С маленькими киевлянами все хорошо

Попко уточнил, что для детей, которых родители не смогут лично забрать с вокзала, будет обеспечен развоз от вокзала в районы их проживания. Он подчеркнул, что все дети находятся в безопасности в стабильном психоэмоциональном состоянии. Детали о причинах возникновения пожара начальник КМВА пообещал сообщить после того, как они будут установлены полицией.

Детей отправляют домой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 22 сентября в Киеве вспыхнул масштабный пожар. На улице Радужной загорелся сервисный центр.

Напомним, "Телеграф" рассказывал историю восьмилетнего Ромы Олексива – он один из немногих, кому удалось выжить в эпицентре ракетного удара рф по Виннице 14 июля 2022 года. Мальчик получил ожоги 80 процентов тела, его отец рассказал о том, как он чувствует себя после множества операций.