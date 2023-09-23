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Потерял мать и обгорел до костей: история спасения мальчика, выжившего при ракетном ударе по Виннице

Автор
Алла Набок Алла Набок
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Мальчик носит специальную маску, которую еще год нельзя снимать ни днем, ни ночью
Мальчик носит специальную маску, которую еще год нельзя снимать ни днем, ни ночью. Фото https://www.facebook.com/1tmolviv

Ромчик Олексив перенес 31 хирургическое вмешательство, и на этом дело не заканчивается

Восьмилетний Рома Олексив – один из немногих, кому удалось выжить в эпицентре ракетного удара рф по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда погибли 29 человек, среди которых была и мама Ромы – 29-летняя аккордеонистка Галина Олексив. В тот день Галина вместе с сыном пришла в частный медицинский центр, расположенный именно в том здании, куда попала российская ракета.

Мальчик каким-то чудом смог самостоятельно выбраться из-под охваченных огнем завалов и доползти до выхода, где его увидел случайный прохожий. Подхватив обожженного ребенка, мужчина донес Рому до кареты скорой – кадры того, как это происходило, попали в сеть.

Рома получил ожоги 80 процентов тела. Его отец Ярослав вспоминает, что на сыне не осталось живого места – было обожжено все тело, лицо. Более двух месяцев мальчик находился между жизнью и смертью, ему делали операцию за операцией (в общей сложности он перенес 31 хирургическое вмешательство под общим наркозом).

То, что ребенок выжил, семья и врачи называют настоящим чудом. Больше года мальчик находился в Германии, где одновременно проходил и лечение, и реабилитацию. А сейчас Рома вернулся в Украину. Пошел в любимую школу, а еще – в танцевальную студию, ведь до трагедии увлекался танцами. Подробности этой драматической и во многом невероятной истории "Телеграфа" рассказал отец Ярослав Олексив.

"Рома увидел, что маму завалило камнями"

Рома с папой вернулись во Львов – именно там мальчик жил всю свою жизнь. Там его отец, декан Львовской музыкальной академии, в свое время познакомился с красавицей Галиной, которая была его студенткой – а потом стала женой. Там родился Ромчик. То, что 14 июля 2022 года сын с мамой оказались в Виннице, было трагической случайностью.

Рома с мамой
Рома с мамой

– Они приехали в Винницу, потому что там живут родители Гали. И жена с сыном любили приезжать к бабушке с дедушкой на летние каникулы, – рассказывает "Телеграфу" Ярослав Олексив. – Я оставался во Львове, потому что в академии как раз шла вступительная кампания. Мы договорились, что я приеду к ним в конце июля, на день рождения жены – ей должно было исполниться 30…

В тот день Галя записалась к врачу частной клиники. Рома поехал с ней. Они пришли немного раньше и сидели в холле клиники, ожидая, когда Галю вызовет врач. Именно в этот момент и произошли взрывы. Рома рассказывал, что после первого взрыва Галя легла на пол и сказала Роме сделать то же самое. Но сын даже не успел понять, что происходит, как произошел второй взрыв – и его отбросило в другую сторону к стене. А Галя так и осталась там, у дивана…

Рома говорит, что, когда он поднял голову, увидел, что все вокруг горит, и маму, которую завалило камнями. Подошел к ней, погладил по волосам. Она не реагировала. Тогда Рома понял, что нужно выбираться. Увидел впереди свет – это был выход. Он шел туда, но постоянно падал – камни и обломки бетона, по которым он шел, были очень горячими. Он падал, сидел на этих камнях, лежал на них (именно потому и получил столько ожогов), но потом собирался с силами и шел дальше. А когда наконец-то добрался до выхода, его там подхватил незнакомый мужчина, который прибежал на место трагедии.

Несмотря на состояние шока, сын смог сказать врачам скорой свое имя и адрес – это помогло нам его найти. Я уже прочитал о взрывах в Виннице и пытался связаться с женой. Звонил, писал, но сообщения не доходили. Родители Гали сказали, что они с Ромой должны быть именно в том месте, где произошли взрывы… Мы долго не теряли надежды. Три дня обзванивали все больницы. Думали, может, Галя где-то лежит без сознания – и потому никто не знает ее фамилии. А потом звонок из полиции: "Есть совпадение ДНК". Галю невозможно было опознать, это удалось сделать только с помощью экспертизы.

"У сына было перебинтовано все, даже глаза"

Ярослав сразу же приехал в Винницу – и с этого дня началась долгая борьба за жизнь маленького Ромчика. Несмотря на то, что мальчик не приходил в себя, Ярослав постоянно с ним разговаривал, включал его любимую классическую музыку (Рома в свои на тот момент семь лет тоже уже был музыкантом).

– У него было перебинтовано все, даже глаза, – говорит Ярослав. – Он абсолютно ни на что не реагировал, и никто не мог сказать, переживет ли он следующую ночь… Сын впервые пришел в себя через три недели после трагедии. Открыл глаза и спросил, едут ли "скорые" – ему казалось, что это все еще 14 июля.

мальчик с ожогами в больнице
Рома получил ожоги 80 процентов тела

Но даже то, что Рома пришел в себя, не означало, что он будет жить. Ожоги были такие глубокие, что кое-где достигали костей. Несколько осколков снаряда застряли в черепе. Из-за инфекций пересаженные участки кожи не приживались, весь август у Ромы был жар и угроза сепсиса. Ему много раз меняли антибиотики – пока наконец-то в сентябре прошлого года не стало лучше. Рома мужественно сражался за свою жизнь. Я все время был рядом и поддерживал его. А он – меня…

О смерти мамы Ярослав сказал сыну практически сразу после того, как мальчик пришел в себя. На тот момент Рома уже был в Университетской клинике Дрездена – одной из самых больших ожоговых больниц Германии. До эвакуации за границу Ромчик был во Львове, куда его перевезли из Винницы.

"Он приехал в крайне тяжелом состоянии. Вообще был критический. Мы делали все, что могли, особенно наша реанимация и анестезиологи. Мы надеялись, что он выживет. Но, думали, что, скорее всего, он не доживет даже до транспортировки за границу", цитирует ожогового хирурга Лесю Стрелку, которая на тот момент занималась лечением мальчика, Первое медицинское объединение Львова.

"Утром школа, затем физиотерапия, после – танцы и баян"

27 операций Роме сделали еще к октябрю прошлого года. Оперировали по три раза в неделю. Затем еще пять операций, одна из которых была всего несколько месяцев назад – Роме выравнивали пальцы на руке, где сильно обгорело сухожилие. А на лице Рома теперь носит специальную маску. Ее нельзя снимать ни днем, ни ночью.

– Маска сдерживает рубцы – так они не увеличиваются и не грубеют, – объясняет Ярослав. – От этого во многом зависит результат пластических операций, которые нас ждут в будущем. Рома носит эту маску уже год и будет носить еще около года. Это очень непросто, но сын понимает, что это для него, и делает все так, как сказали врачи.

Рома с врачом
Мальчику предстоят несколько пластических операций

Следующие операции будут не скоро – не раньше, чем через год. Именно поэтому мы решили вернуться в Украину. Рома очень этого хотел – в родные стены, к друзьям, в любимую школу. Пока мы были в Германии, Рома пошел в немецкую школу и продолжил онлайн-обучение в украинской. Сын не мог дождаться момента, когда вернется домой. И теперь, когда это произошло, он счастлив. Мы приехали в начале августа, и у нас было несколько недель, чтобы подготовиться к новому учебному году.

Рому очень тепло встретили одноклассники. Более того, о его возвращении знали даже дети из других школ. Ученики одной из них подготовили для Ромы записки с приветствиями и пожеланиями. Я переживал, что сын будет панически бояться воздушных тревог, но Рома реагирует абсолютно адекватно – спокойно спускается в укрытие. Мы это делаем всегда – слава Богу, живем рядом со школой, где есть бомбоубежище.

Еще Рома был очень рад вернуться к любимым хобби – танцам и игре на баяне. При всех его травмах ему удается и то, и другое. Мне это иногда кажется невероятным – ведь после того, как Роме удалили мышцу на правой ноге, врачи говорили, что он никогда не сможет самостоятельно поднимать стопу. Мы купили протез, но он не понадобился – Рома настойчиво пытался ходить без него, и в результате, преодолевая сильную боль, справился. Сейчас он не только ходит, но и танцует. Что, кстати, является для него отличной реабилитацией. Та же история с музыкальным инструментом. Играя на баяне, сын получает удовольствие и при всем этом разминает руку, пальцы, что в его случае очень принципиально.

Рома с баяном и его папа
Играя на баяне, Рома получает удовольствие и при этом разминает руку и пальцы. Фото издания www.saechsische.de

У Ромы насыщенный график: утром школа, затем физиотерапия, после – танцы и баян. Мы с ним ходим на выставки, концерты, презентации книг. Недавно сбылась его давняя мечта увидеть вживую Дзидзьо и Александра Пономарева. Я делаю все для того, чтобы Рома, несмотря ни на что, радовался этой жизни. На прошлой неделе мы ездили в Дрезден к врачам – планируем приезжать туда примерно раз в два месяца на обследование. Рома был рад встрече с врачами и друзьями, которыми успел там обзавестись. Но сказал мне, что по Германии не скучает – дома лучше.

Рому ждет еще не одна операция. Следующие хирургические вмешательства, по словам Ярослава Олексива, будут делать уже в Украине.

– Планируется пластика лица, пересадка волос, реконструкция ушей, – говорит Ярослав. – Если бы мы остались в Германии, все эти операции оплатила бы медицинская страховка. Но в таком случае нам пришлось бы там жить не менее пяти лет. А мы хотим жить дома. В Минздраве обещают, что дальнейшие операции Ромы оплатит государство, на что я очень надеюсь. Впереди непростой путь, но после всего, что мы уже пережили, я не сомневаюсь, что сын справится.

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#Винница #Ожоги