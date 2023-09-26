Найгірша ніч у житті: жінка розповіла подробиці масштабної пожежі на базі відпочинку на Прикарпатті (фото, відео)

Згоріли всі речі дітей та їх телефони

На Івано-Франківщині згоріла база відпочинку "Сяйво Карпат", на якій відпочивало 150 дітей з різних регіонів України. Попередня версія пожежників – замикання проводки.

Історією поділилася Юлія Бойко, мати 8-річної дівчинки, яка була серед відпочивальників. Всім дітям дивом удалося вижити.

За словами мами, діти прибули до табору близько 14:00, а вже о 17:00 база відпочинку вигоріла вщент. Що, до речі, не дивно, тому що всі будиночки виготовлені з дерева.

"Це була найстрашніша доба в моєму житті. Учора моя 8-річна дочка вперше в житті поїхала до дитячого табору… Діти дивом залишилися живими. Я боюся думати, що могло статися. Від цієї думки серце зупиняється", — написала Юлія.

Як тільки вона дізналася про пожежу, то одразу виїхала з Києва, щоб негайно забрати дитину додому. Пізніше їй стало відомо "про приголомшливі факти злочинної недбалості".

Перше, що хвилювало жінку, це те, як могли розмістити 150 дітей у приміщенні та не перевірити наперед пожежну безпеку. Жінка впевнена, що хтось нагрів руки на відпочинку дітей. За її словами, відправляло дітей до табору Управління молоді та спорту Святошинської РДА Києва.

Також Юлію обурила некомпетентність та ставлення до дітей.

"Діти вибігли на вулицю в чому були – шорти, майки, капці. Усі їхні речі згоріли вщент. Ще у валізах. При цьому дітей тримали на холоді кілька годин, не дозволили ні зігрітися, ні попити. Діти мали жахливу істерику! Батьки дізналися про страшну подію від самих дітей! Кілька годин відповідальні особи не відповідали нікому з шокованих батьків, більшість дітей залишилися без телефонів, годинами діти стояли голі/босі й чекали що ж робитимуть їх доглядачі. Через декілька годин цього жаху дітей повезли в інший табір. Потім по дорозі замінили його на ще один", — написала мама 8-річної дівчинки.

За її словами, умови у новому таборі, де дітей розмістили майже під ніч, також обурливі. По-перше, до 22:30 дітей не годували та не дали навіть води незважаючи на те, що вони мали шок і стрес. На всі прохання батьків хоч якось допомогти дітям відповідальні особи лише просили чекати на інструкції. У результаті о 23:00 дітям видали по одному бутерброді та відправили спати.

Юлії вдалося дістатися дитини лише до 06:00 наступного дня. Мало того, що жінка пережила стрес від жахливої новини про пожежу, то ще й змушена була сама шукати доньку по кімнатах, бо 18-річна вожата не знала, хто і де розміщений. Відшукавши доньку, Юлія вирішила відвідати попелище табору.

"Побачене вбило психологічно до кінця. Від кімнати моєї доньки залишилася тільки рама від вікна. Зараз я везу її додому. Дитину, яка 2,5 роки мріяла про відпочинок, дитину, яка щодня молиться за тата на нулі та нервово реагує на тривоги. Дитина, яку я так хотіла хоча б на три тижні відволікти від жахів війни.Психологічний стан дитини жахливий.Я сива і ще довго буду в стані шоку. Абсолютно всі речі малої згоріли, адже вона вирішила взяти туди все, навіть шкільні підручники, щоб не пропускати навчання ", — написала мама.

Юлія вимагає, щоб усі ті, хто наразив дітей на смертельну небезпеку, були покарані. Також вона дізналася, хто є власником бази "Сяйво Карпат" (Сонячні Карпати) у с.Красноїлля, Івано-Франківської області. Ним виявився голова Верховинської районної ради.

Жінка пообіцяла, що не спустить це з рук і зробить усе можливе, щоб "винні сіли до в’язниці".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у таборі під Києвом потонув 10-річний хлопчик. Поліція звинувачує не лише тренера, а й батьків загиблої дитини.