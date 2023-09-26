Худшая ночь в жизни: женщина рассказала подробности масштабного пожара на базе отдыха на Прикарпатье (фото, видео)

Сгорели все вещи детей и их телефоны

В Ивано-Франковской области сгорела база отдыха "Сияние Карпат", на которой отдыхало 150 детей из разных регионов Украины. Предварительная версия пожарных — замыкание проводки.

Историей поделилась Юлия Бойко, мама 8-летней девочки, которая была среди отдыхающих. Всем детям чудом удалось выжить.

По словам мамы, дети прибыли в лагерь около 14:00, а уже в 17:00 база отдыха выгорела дотла. Что, кстати, не удивительно, так как все домики сделаны из дерева.

"Это были самые страшные сутки в моей жизни. Вчера моя 8-летняя дочь впервые в жизни уехала в детский лагерь… Дети чудом остались в живых. Я боюсь думать, что могло произойти. От этого мнения сердце останавливается", — написала Юлия.

Как только она узнала о пожаре, то тут же выехала из Киева, чтобы немедленно забрать ребенка домой. Позже ей стало известно "о шокирующих фактах преступной халатности".

Первое, что волновало женщину, это то, как могли разместить 150 детей в помещении и не проверить заранее пожарную безопасность. Женщина уверена, что кто-то "нагрел руки" на отдыхе детей. По ее словам, отправляло детей в лагерь Управление молодежи и спорта Святошинской РГА Киева.

Также Юлию возмутила некомпетентность и отношение к детям.

"Дети выбежали на улицу в чем были – шорты, майки, тапочки. Все их вещи сгорели дотла. Еще в чемоданах. При этом детей держали на холоде несколько часов, не позволили ни согреться, ни попить. У детей была ужасная истерика! Родители узнали о страшном событии от детей! Несколько часов ответственные лица не отвечали никому из шокированных родителей, большинство детей остались без телефонов. Часами дети стояли голые/босые и ждали что же будут делать их смотрители. Через несколько часов этого ужаса детей увезли в другой лагерь. Потом по дороге заменили его на еще один", — написала мама 8-летней девочки.

По ее словам, условия в новом лагере, где детей разместили почти под ночь, тоже возмутительные. Во-первых, до 22:30 детей не кормили и не дали даже воды несмотря на то, что у них был шок и стресс. На все просьбы родителей хоть как-то помочь детям ответственные лица лишь просили ждать инструкций. В итоге в 23:00 детям выдали по одному бутерброду и отправили спать.

Юлии удалось добраться к ребенку лишь к 06:00 на следующий день. Мало того, что женщина пережила стресс от ужасной новости о пожаре, так еще и вынуждена была сама искать дочь по комнатам, так как 18-летняя вожатая не знала, кто и где размещен. Отыскав дочь, Юлия решила посетить пепелище лагеря.

"Увиденное убило психологически до конца. От комнаты моей дочери осталась только рама от окна. Сейчас я везу ее домой. Ребенка, 2,5 года мечтавшего об отдыхе, ребенка, который ежедневно молится за папу на нуле и нервно реагирует на тревоги. Ребенка, которого я так хотела хотя бы на три недели отвлечь от ужасов войны. Психологическое состояние ребенка ужасное. Я седая и еще долго буду в состоянии шока. Абсолютно все вещи малышки сгорели, ведь она решила взять туда все, даже школьные учебники, чтобы не пропускать обучение", — написала мама.

Юлия требует, чтобы все те, кто подверг детей смертельной опасности, были наказаны. Также она узнала, кто владелец базы "Сяйво Карпат" (Солнечные Карпаты) в с.Красноилья, Ивано-Франковской области. Им оказался председатель Верховинского районного совета.

Женщина пообещала, что не спустит это с рук и сделает все возможное, чтобы "виновные сели в тюрьму".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в лагере под Киевом утонул 10-летний мальчик. Полиция винит не только тренера, но и родителей погибшего ребенка.