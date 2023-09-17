"Так начинают убийцы": школьница, избивающая животных на камеру, попала в скандал в Павлограде

Мама девочки в курсе событий и просит "не булить" ребенка

В Павлограде Днепропетровской области настоящий скандал из-за девочки-школьницы, которая мучит животных, снимает это на камеру и рассылает видео знакомым.

Ролики избиений попали в социальные сети и вызвали крайне негативную реакцию общественности. Среди прочего, их распространила зоозащитница Наталья Тычинская в фейсбук.

На роликах запечатлено, как девочка нападает на животных, — небольшую собаку и бело-рыжего кота, — кричит на них, обзывает, бьет, терзает. Когда животные пытаются сбежать, она их догоняет. Видео самих мучений мы публиковать не будем, поскольку кадры не для слабонервных и впечатлительных лиц . Однако если вы хотите с ними ознакомиться, — они доступны по этой ссылке.

"Она отправляет эти специально отснятые видео, и вовсе не постановочные, она бьёт и душит животных с силой и наслаждением, она рассылает их детям, одноклассникам и в какие-то маленькие группки. Мама сказала, что это видео из домашнего архива и нельзя "булить" ее бедненького ребенка", — рассказывает зоозащитница.

Стоит заметить, что такие издевательства над братьями нашими меньшими получили очень негативную оценку украинцев. В частности, в сети уже установили, кто эта девочка и в какой школе учится, и призывают даже к расправе над ней.

"На прием к психиатру!", "Одни спасают, другие убивают", "Так начинают убийцы", "У меня слезы льются, так жалко этого бедного кота и собачку", "Сегодня маленькие пушистики, а завтра дети", — среди прочего, пишут в комментариях.

В то же время, некоторые и заступились за девочку, заявили, что у нее было "сложное детство", из-за чего у нее проблемы с контролем гнева.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Каменском на Днепропетровщине живьем замуровали котов в подвале школы.