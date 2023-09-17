"Так починають убивці": школярка, що б’є тварин на камеру, потрапила у скандал у Павлограді

Мама дівчинки в курсі подій і просить "не булити" дитини

У Павлограді Дніпропетровської області справжній скандал через дівчинку-школярку, яка мучить тварин, знімає це на камеру та розсилає відео знайомим.

Ролики побиття потрапили до соціальних мереж і викликали вкрай негативну реакцію громадськості. Серед іншого їх поширила зоозахисниця Наталія Тичинська у фейсбук.

На роликах зафіксовано, як дівчинка нападає на тварин, — невеликого собаку та біло-рудого кота, — кричить на них, обзиває, б’є, мучить. Коли тварини намагаються втекти, вона їх наздоганяє. Відео самих мук ми публікувати не будемо, оскільки кадри не для людей зі слабкими нервами і вразливих осіб . Однак якщо ви хочете з ними ознайомитися, вони доступні за цим посиланням.

"Вона відправляє ці спеціально відзняті відео, і зовсім не постановочні, вона б’є і душить тварин із силою та насолодою, вона розсилає їх дітям, однокласникам і в якісь маленькі групки. Мама сказала, що це відео з домашнього архіву і не можна "булити" її бідненьку дитину", — розповідає зоозахисниця.

Варто зауважити, що такі знущання з братів наших менших отримали вкрай негативну оцінку українців. Зокрема, у мережі вже встановили, хто ця дівчинка і в якій школі навчається, та закликають навіть до розправи над нею.

"На прийом до психіатра!", "Одні рятують, інші вбивають", "Так починають вбивці", "У мене сльози ллються, так шкода цього бідного кота і собачку", "Сьогодні маленькі пухнастики, а завтра діти", — серед іншого, пишуть у коментарях.

У той же час, деякі й заступилися за дівчинку, заявили, що вона мала "складне дитинство", і через нього в неї проблеми з контролем гніву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у Кам’янському на Дніпропетровщині живцем замурували котів у підвалі школи.