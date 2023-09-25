В Днепре женщина выбросила из окна собаку: причина странная

Горожанку отвезли в психбольницу

На днях в Днепре женщина выбросила из окна пятого этажа собаку. Инцидент произошел на проспекте Александра Поля.

Все это происходило на виду других горожан. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

На место происшествия оперативно приехали патрульные. Правоохранители обнаружили на асфальте едва дышащее животное, похожее на чихуахуа. Ее увезли в ветеринарную клинику. Но собака, к сожалению, умерла.

Женщину, выбросившую собаку из окна, задержали. Во время общения с хозяйкой животного у нее было обнаружено заболевание с признаками шизофрении. Гражданка заявила, что избавилась от животного, потому что та — "полукровка". Женщину госпитализировали в психбольницу.

Вместе с тем, как сообщает Днепр.Инфо, по указанному факту возбуждено уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Издание подтверждает факт госпитализации женщины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве неизвестные взорвали "Котобазу" — оборудованный дом для кошек и кошек на Теремках, в котором проживало большое количество животных.