В Днепре женщина выбросила из окна собаку: причина странная
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Горожанку отвезли в психбольницу
На днях в Днепре женщина выбросила из окна пятого этажа собаку. Инцидент произошел на проспекте Александра Поля.
Все это происходило на виду других горожан. Об этом сообщает местный Telegram-канал.
На место происшествия оперативно приехали патрульные. Правоохранители обнаружили на асфальте едва дышащее животное, похожее на чихуахуа. Ее увезли в ветеринарную клинику. Но собака, к сожалению, умерла.
Женщину, выбросившую собаку из окна, задержали. Во время общения с хозяйкой животного у нее было обнаружено заболевание с признаками шизофрении. Гражданка заявила, что избавилась от животного, потому что та — "полукровка". Женщину госпитализировали в психбольницу.
Вместе с тем, как сообщает Днепр.Инфо, по указанному факту возбуждено уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Издание подтверждает факт госпитализации женщины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве неизвестные взорвали "Котобазу" — оборудованный дом для кошек и кошек на Теремках, в котором проживало большое количество животных.